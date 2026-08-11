Haldwani News: 16 अगस्त तक करें ई-केवाईसी, वरना बुक नहीं होगा सिलेंडर
Haldwani News: हल्द्वानी में इंडेन गैस एजेंसी के प्रबंधक ने घरेलू गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। यदि उपभोक्ता समय पर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो सिलेंडर बुकिंग में परेशानी हो सकती है। भारत गैस उपभोक्ताओं को 15 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। इंडेन गैस एजेंसी के प्रबंधक रवि मेहरा ने घरेलू गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने के लिए कहा है। अन्यथा उपभोक्ताओं का सिलेंडर बुक नहीं होगा। वहीं भारत गैस उपभोक्ताओं को 15 अगस्त से पहले ई-केवाईसी कराने को कहा जा रहा है। नैनीताल रोड स्थित चौधरी गैस एजेंसी के प्रबंधक किरन सिंह बोरा ने बताया कि समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कराने पर आगे गैस मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे करा सकते हैं ई-केवाईसीगैस कनेक्शन जिस व्यक्ति के नाम पर है, वह आधार कार्ड और गैस बुक लेकर अपनी गैस एजेंसी पहुंचकर ई-केवाईसी करा सकता है।
गैस की आपूर्ति करने वाले कर्मचारी के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। इसके अलावा उपभोक्ता घर बैठे अपनी गैस वितरक कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पंजीकृत मोबाइल नंबर से प्रवेश कर ओटीपी के जरिये ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल में आधार फेस आरडी ऐप होना भी जरूरी है।
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