Haldwani News: बेलबाबा मंदिर में गूंजा राम कथा का अमृत रस
Haldwani News: हल्द्वानी के बेलबाबा मंदिर में शनिवार को राम कथा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली और मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया। कथा में व्यास कपिल देव ने भगवान श्रीराम के आदर्शों और राम कथा के महत्व पर चर्चा की, जो व्यक्ति को सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है।
Haldwani News: हल्द्वानी। रामपुर रोड स्थित प्रसिद्ध बेलबाबा मंदिर में शनिवार को राम कथा का शुभारंभ हुआ। कथा आयोजन से पूर्व सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। मंदिर परिसर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। कथा के पहले दिन व्यास कपिल देव ने राम कथा के महत्व, भगवान श्रीराम के आदर्श चरित्र और उनके जीवन से मिलने वाली सीख के बारे में श्रद्धालुओं को बताया। उन्होंने कहा कि राम कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यहां महंत बेलबाबा महाराज, कथावाचक कपिल देव आदि रहे।
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