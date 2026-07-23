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Haldwani News: कोटाबाग में लगे शिविर का 295 मरीजों ने उठाया लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: कोटाबाग में सीएचसी पर ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ अभियान के तहत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विधायक बंशीधर भगत द्वारा शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में 295 मरीजों का पंजीकरण हुआ, जहां विभिन्न स्वास्थ्य जांचें की गईं। सीएमओ ने दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने का आश्वासन दिया।

कोटाबाग में लगे शिविर का 295 मरीजों ने उठाया लाभ
कोटाबाग में लगे शिविर का 295 मरीजों ने उठाया लाभ

Haldwani News: कोटाबाग। सीएमओ डॉ. रश्मि पंत के निर्देशन में ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ अभियान के तहत सीएचसी कोटाबाग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने फीता काटकर किया। उन्होंने सरकार की इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी बताया। शिविर में 295 मरीजों का पंजीकरण हुआ, जिसमें 221 बीपी, 220 शुगर, 210 टीबी स्क्रीनिंग, 95 एक्स-रे, 104 हीमोग्लोबिन व कैंसर जांचें की गईं। साथ ही 198 आभा आईडी और 4 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। सीएमओ ने दूरस्थ क्षेत्रों तक विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर दीपा ढोडियाल, विनोद बधानी, घनानंद सत्ता, पूरन बुधलाकोटी, भगत सिंह नेगी, देवेंद्र रावत, बालम सिंह, धन सिंह, नवीन पांडे आदि रहे।

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