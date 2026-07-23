Haldwani News: कोटाबाग में लगे शिविर का 295 मरीजों ने उठाया लाभ
Haldwani News: कोटाबाग में सीएचसी पर ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ अभियान के तहत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विधायक बंशीधर भगत द्वारा शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में 295 मरीजों का पंजीकरण हुआ, जहां विभिन्न स्वास्थ्य जांचें की गईं। सीएमओ ने दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने का आश्वासन दिया।
Haldwani News: कोटाबाग। सीएमओ डॉ. रश्मि पंत के निर्देशन में ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण’ अभियान के तहत सीएचसी कोटाबाग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने फीता काटकर किया। उन्होंने सरकार की इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी बताया। शिविर में 295 मरीजों का पंजीकरण हुआ, जिसमें 221 बीपी, 220 शुगर, 210 टीबी स्क्रीनिंग, 95 एक्स-रे, 104 हीमोग्लोबिन व कैंसर जांचें की गईं। साथ ही 198 आभा आईडी और 4 दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए गए। सीएमओ ने दूरस्थ क्षेत्रों तक विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर दीपा ढोडियाल, विनोद बधानी, घनानंद सत्ता, पूरन बुधलाकोटी, भगत सिंह नेगी, देवेंद्र रावत, बालम सिंह, धन सिंह, नवीन पांडे आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।