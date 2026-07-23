Haldwani News: बारिश में शीतलाहाट प्लांट ठप, पानी सप्लाई बंद
Haldwani News: हल्द्वानी में बारिश के कारण गुरुवार को शीतलाहाट का फिल्टर प्लांट बंद हो गया। इससे शहर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। देर रात तक प्लांट शुरू न होने से शुक्रवार सुबह भी जल आपूर्ति प्रभावित होगी। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है।
Haldwani News: देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी। बारिश होते ही गुरुवार को शीतलाहाट का फिल्टर प्लांट बंद हो गया। दोपहर तीन बजे बाद प्लांट नहीं चलने से शहर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बंद हो गई। देर रात तक प्लांट नहीं शुरू होने से शुक्रवार सुबह भी सप्लाई प्रभावित रहेगी। जल संस्थान के कनिष्ठ अभियंता सतीश बिष्ट ने बताया कि बारिश से प्लांट बंद हो रहा है। प्रभावित क्षेत्र में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है।
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