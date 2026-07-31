Haldwani News: जमरानी बांध के मलबे से हल्द्वानी में गहराया पेयजल संकट

Haldwani News: हल्द्वानी के गौला नदी में जमरानी बांध निर्माण से मलबा गया, जिससे शहर में पेयजल संकट बढ़ गया है। जल संस्थान के प्लांटों की क्षमता घट गई है और लोगों को मटमैला पानी मिल रहा है। प्रशासन ने इसकी लापरवाही पर जांच की और निस्तारण की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं।

जमरानी बांध के मलबे से हल्द्वानी में गहराया पेयजल संकट

Haldwani News: हल्द्वानी। गौला नदी के अपर स्ट्रीम में निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का मलबा अब हल्द्वानी शहर की प्यास पर भारी पड़ने लगा है। निर्माण कार्य से निकली मिट्टी और मलबा बिना सही निस्तारण के सीधे गौला नदी में बहकर काठगोदाम बैराज तक पहुंच रहा है। पानी में सिल्ट (गाद) की मात्रा बढ़ने से काठगोदाम स्थित फिल्टर प्लांटों की कार्यक्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे पूरे शहर में पेयजल संकट गहरा गया है। सिल्ट की वजह से जल संस्थान के शीशमहल फिल्टर प्लांट की उत्पादन क्षमता गिर गई है। सामान्य दिनों में जहां इस प्लांट से रोजाना 34 एमएलडी पानी की आपूर्ति होती थी, वहीं अब यह घटकर मात्र 25 एमएलडी रह गई है। इस कारण शहरवासियों को प्रतिदिन 90 लाख लीटर (9 एमएलडी) पानी कम मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, शीतलाहाट प्लांट में अत्यधिक गंदा पानी पहुंचने से पंपिंग पूरी तरह से ठप करनी पड़ी है।

नलों में आ रहा मटमैला पानी, टैंकर बने सहारा घरों तक दूषित और मटमैला पानी पहुंचने से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जल संस्थान के दफ्तर में रोज साफ पानी की मांग को लेकर दर्जनों शिकायतें दर्ज हो रही हैं। प्रभावित इलाकों में लोग पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। राहत के तौर पर जल संस्थान अब प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी भिजवा रहा है।

प्रशासनिक जांच में लापरवाही उजागर बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अरविंद कुमार पांडे ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया था। जांच में खुलासा हुआ कि परियोजना के लिए तय किए गए तीन डंपिंग जोन में से सिर्फ एक का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। नदी के तट पर मलबे के बड़े-बड़े ढेर पाए गए, जो बारिश और बहाव के साथ नदी में घुल रहे हैं। प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए तुरंत निस्तारण व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

कोट::

बांध निर्माण से निकल रहे मलबे के निस्तारण के लिए नियमानुसार व्यवस्था की गई है। इसके लिए लगातार निरीक्षण और समीक्षा की जा रही है। - एमके खरे, महाप्रबंधक, जमरानी परियोजना

नदी के पानी में सिल्ट होने से फिल्टर प्लांट प्रभावित हो रहे हैं। पानी की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल पहुंचाया जा रहा है। - रविशंकर लोशनाली, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान