Haldwani News: जंगली जानवरों से दहशत, वन विभाग से मांगी स्थायी सुरक्षा
Haldwani News: ग्राम प्रधान ने ग्रामीण पर हमले के बाद प्रभागीय वनाधिकारी को भेजा पत्र प्रभावित
Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। बजूनिया हल्दू-नन्दपुर ग्राम सभा में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के आतंक को लेकर ग्राम प्रधान दिनेश चन्द्र जोशी ने वन विभाग से स्थायी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने वन क्षेत्राधिकारी फतेहपुर के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि बीते 27 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे गणेश सनवाल पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राम प्रधान ने कहा कि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है।
करीब तीन वर्ष पूर्व तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वहीं लगभग आठ माह पहले तेंदुआ एक ग्रामीण की बकरी उठा ले गया था, लेकिन आज तक पशु स्वामी को मुआवजा नहीं मिला। ग्राम पंचायत ने वन विभाग से सड़क किनारे झाड़ियों की सफाई, संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा फेंसिंग, ग्रिल बैरियर अथवा सुरक्षा दीवार तथा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है। साथ ही घायल गणेश सनवाल एवं पूर्व की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा और सहायता उपलब्ध कराने तथा मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
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