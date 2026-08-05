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Haldwani News: मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए 308 खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 'मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति' के तहत ब्लॉक स्तरीय बैटरी टेस्ट के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस कार्यक्रम में 380 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया। टेस्ट 6 अगस्त को बालिकाओं का और 7 अगस्त को बालकों का होगा।

Haldwani News: मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए 308 खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण

Haldwani News: प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ‘मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति’ के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय बैटरी टेस्ट के लिए बुधवार को पंजीकरण की प्रक्रिया हुई। इसमें 380 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया।जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि छह अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम में बालिकाओं और सात अगस्त को बालकों का टेस्ट होगा। पंजीकरण के दौरान माधुरी ज्याला, जीवन प्रसाद, किशोर पाल, त्रिलोक जीना, श्याम भट्ट, विनय जोशी, निशांत मेहता, नमन नबियाल, राहुल सिंह, संजय गेढा, नीतू परवीन, गोविंद लटवाल, दिव्यन्ती बिष्ट, गीता पांडे और संजू भाकुनी आदि मौजूद रहे।

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