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Haldwani News: नए वार्डों में भवन कर वसूली की तैयारी, नगर निगम ने मांगी आपत्तियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में अप्रैल 2028 से 27 नए वार्डों के निवासियों को भवन कर देना होगा। नगर निगम ने कर व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें लगभग 50 हजार निजी भवन शामिल हैं, जिन पर निर्धारित दरों के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा।

Haldwani News: नए वार्डों में भवन कर वसूली की तैयारी, नगर निगम ने मांगी आपत्तियां

Haldwani News: हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी में शामिल किए गए 27 नए वार्डों के निवासियों को अप्रैल 2028 से भवन कर देना होगा। नगर निगम ने नए वार्डों में कर व्यवस्था लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जीआईएस आधारित सर्वे से प्रत्येक संपत्ति के मूल्यांकन के बाद कर का निर्धारण किया गया है। अब नगर निगम ने भवन स्वामियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं, जिससे कर निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्रों को 2018 में नगर निगम में शामिल कर 27 वार्डों का गठन किया गया था। इससे निगम के वार्डों की संख्या 30 से बढ़कर 60 पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत देने के लिए दस साल तक टैक्स में छूट दी गई। मार्च 2028 में यह छूट खत्म होने जा रही है। इसके बाद अप्रैल 2028 से नए वार्ड के भवन स्वामियों को टैक्स देना होगा। कर का निर्धारण करने के लिए नगर निगम ने वार्ड में मौजूद निजी संपत्ति का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके आधार पर भवन स्वामियों को नोटिस भेज कर आपत्तियां मांगना शुरू कर दिया है। जिससे निजी संपत्ति के सही विवरण दर्ज होने के साथ ही वास्तविक टैक्स वसूला जा सके। ऐसे में 2028 से हल्द्वानी के नए वार्ड के निवासियों को टैक्स देना होगा。

2025 में व्यावसायिक भवनों पर लगाया टैक्स

नगर निगम में शामिल करने के बाद शुरुआती वर्षों में नए वार्ड में मौजूद व्यावसायिक भवनों से भी टैक्स नहीं लिया गया। साल 2025 में नोटिस भेजकर निगम ने कर लेना शुरू कर दिया। पांच हजार व्यावसायिक भवन स्वामियों में से दो हजार ने अपना टैक्स जमा कर दिया है। समय से टैक्स नहीं देने वाले व्यावसायिक भवन स्वामियों को निगम नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है।

50 हजार भवन स्वामियों को देना होगा कर

नगर निगम के सर्वे के अनुसार 27 नए वार्डों में लगभग 50 हजार निजी भवन मौजूद हैं। अप्रैल 2028 से इन पर नगर निगम कर लगाएगा। ऐसे भवन स्वामियों को निजी संपत्ति पर निर्धारित दरों के आधार पर नगर निगम को टैक्स का भुगतान करना होगा।

36 गांवों को शामिल कर बनाए गए नए वार्ड

नगर का विस्तार करने के लिए शहर से लगे 36 गांवों को शामिल कर 27 वार्ड बनाए गए हैं। शामिल करने के दौरान यहां जरूरी सुविधाओं का विकास होने तक कर की छूट का प्रावधान किया गया था। हालांकि अभी भी अधिकांश वार्डों के हालात नहीं बदल सके हैं। वहीं अब यहां के निवासियों पर टैक्स की मार पड़ने जा रही है।

चार श्रेणियों में लगेगा टैक्स

नगर निगम पक्का भवन, अन्य पक्का भवन, कच्चा भवन और आवासीय भूखंड की चार श्रेणियों में संपत्ति का कर लगाएगा। इसके लिए यहां बने 12 मीटर चौड़े, 12 से 24 मीटर चौड़े और 24 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले संपर्क मार्ग के आधार पर भवन स्वामी को अपना टैक्स निगम को देना होगा।

नगर निगम के सर्वे के आधार पर लोगों से आपत्तियां मांगी जा रही हैं। अप्रैल 2028 से नए वार्डों को भी नियमानुसार टैक्स देना होगा। - परितोष वर्मा, नगर आयुक्त हल्द्वान

सामान्य प्रश्न

नए वार्डों के निवासियों को टैक्स कब से देना होगा?
अप्रैल 2028 से नए वार्डों के निवासियों को टैक्स देना होगा।
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