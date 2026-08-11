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Haldwani News: हरियाली तीज के लिए सजने लगा हल्द्वानी बाजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: - 15 अगस्त को मनाई जाएगी तीज, शृंगार सामग्री से बाजार में बढ़ी रौनक हरियाली तीज के लिए सजने लगा हल्द्वानी बाजारहरियाली तीज के लिए सजने लगा हल्द्वानी

Haldwani News: हरियाली तीज के लिए सजने लगा हल्द्वानी बाजार

Haldwani News: हल्द्वानी। इस वर्ष हरियाली तीज पर्व 15 अगस्त को परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। हरे रंग की साड़ियों, चूड़ियों, मेहंदी और शृंगार सामग्री की खरीदारी के लिए सुबह से देर शाम तक महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। थ्री सन्स के संचालक अनूप ने बताया कि हरे रंग की साड़ियां सबसे अधिक पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा प्रिंटेड, कॉटन, जॉर्जेट, सिल्क और विभिन्न डिजाइन की साड़ियां भी उपलब्ध हैं। साड़ियों की शुरुआती कीमत ₹500 है।

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