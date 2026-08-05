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Haldwani News: भागवत कथा में वराह अवतार का महात्म्य सुनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी के आवास विकास कॉलोनी स्थित पंचेश्वर मंदिर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तीसरे दिन नमन कृष्ण महाराज ने भगवान के 24 अवतारों का महत्व बताया। इस अवसर पर कई श्रद्धालु और प्रमुख लोग उपस्थित थे, जिन्होंने कथा का आनंद लिया।

Haldwani News: भागवत कथा में वराह अवतार का महात्म्य सुनाया

Haldwani News: हल्द्वानी। आवास विकास कॉलोनी स्थित पंचेश्वर मंदिर प्रांगण में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तृतीय दिवस पर व्यास पीठ से नमन कृष्ण महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान के 24 अवतारों का महत्व बताया। इस दौरान प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी, भुवन जोशी, विनोद तिवारी, भारत बिष्ट, शंकर रावत, राजेन्द्र मेहरा, ललित जोशी, गोपाल भट्ट, प्रमोद पिमोली, सुमित पांडे, हेम जोशी, अनिल कांडपाल, हेमंत चुफाल और अनिल पंत आदि मौजूद रहे।

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