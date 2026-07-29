Haldwani News: उदीयमान छात्रवृत्ति के लिए 92 खिलाड़ियों ने दिया टेस्ट
Haldwani News: हल्द्वानी में स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 92 बालकों का दक्षता टेस्ट आयोजित किया गया। इसमें 600 मीटर दौड़, ब्रॉड जंप, और अन्य शारीरिक मानकों का परीक्षण किया गया। प्रमुख अधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने घटना का संचालन किया।
Haldwani News: हल्द्वानी। जिला खेल कार्यालय की ओर से स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत बुधवार को नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 से 30 के 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों का दक्षता बैटरी टेस्ट आयोजित किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने बताया कि इसमें विद्यालयों के चयनित 92 बालक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का 600 मीटर दौड़, ब्रॉड जंप, शटल रन, रीच एंड बेंड, 30 मीटर फ्लाइंग रन और मेडिसिन बॉल थ्रो सहित अन्य शारीरिक मानकों का परीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य प्रभारी शुभांगिनी साह, किशोर पाल, माधुरी ज्वाला, सतीश कुमार, जीवन प्रकाश, संजय वर्मा, निशांत मेहता, हरीश उपाध्याय, महेश कपिल, पूरन सिंह नयाल, सुरेश चंद पांडे, जगदीश जोशी, गोविंद लटवाल, उमेश रावत, पूनम सिरोला, किरण मौर्य, गोपाल नेगी, आनंद देव आदि मौजूद रहे।
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