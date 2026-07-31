Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू, युवा शटलरों ने दिखाई प्रतिभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: स्पोट्स स्टेडियम हल्द्वानी में शुरू हुई तीन दिवसीय प्रतियोगिता विधायक सुमित हृदयेश ने दीप प्रज्वलित

बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू, युवा शटलरों ने दिखाई प्रतिभा
बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू, युवा शटलरों ने दिखाई प्रतिभा

Haldwani News: हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में जिला नैनीताल बैडमिंटन संघ की ओर से तीन दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप शुक्रवार से शुरू हो गई है। मुख्य अतिथि उत्तराखंड बैडमिंटन संघ की अध्यक्ष डॉ. अलकनंदा अशोक एवं विधायक सुमित हृदयेश ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर11 बालिका वर्ग में आरना बिष्ट, कनिका अरोड़ा और माना जोशी ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंडर 13 बालक वर्ग में कनिष्ठ कर्नाटक, दक्ष और वेद रावत ने जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं अंडर-15 बालक वर्ग में करन लोहनी, शौर्य बोरा और आदिवीक साह ने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया।

इस दौरान भारतीय अंडर-15 बैडमिंटन टीम में चयनित होने पर तन्मय वर्मा और ऑल इंडिया सर्विसेज टीम में कांस्य पदक जीतने वाले मानस साह को 5100-5100 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप कुलपति रसिक सिद्दीकी, जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. निर्मला पंत, बलजीत सिंह, मानस साह, दीपक पांडे, त्रिलोक जीना आदि मौजूद रहे। संचालन राष्ट्रीय धावक सुरेश पांडे ने किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Haldwani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।