Haldwani News: पहाड़ी समाज की स्वाभिमान रैली 9 अगस्त को
Haldwani News: रानीबाग स्थित चित्रेश्वर धाम में कथित अतिक्रमण मामले पर होगी रैली फोटो : हल्द्वानी,
Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। रानीबाग स्थित चित्रेश्वर धाम में कथित अतिक्रमण को लेकर गुरुवार को नवाबी रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में पहाड़ी आर्मी के तत्वावधान में पहाड़ी (कत्युरी) समाज की बैठक हुई। इसमें समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों ने 9 अगस्त को ‘पहाड़ी स्वाभिमान बचाओ रैली’ निकालने की घोषणा की। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने चित्रेश्वर धाम रानीबाग को कत्युरी इतिहास, कुलदेवी मां जिया रानी और पहाड़ी समाज की आस्था व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा स्थल बताते हुए इसके संरक्षण की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अतिक्रमण कर ऐतिहासिक पहचान बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका समाज विरोध करेगा।
राजमाता जिया रानी मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश मनराल, चंदन मनराल और राजेंद्र सिंह ने कत्युरी राजवंश के इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और मंदिरों के महत्व पर अपने विचार रखे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 अगस्त को रानीबाग में स्वाभिमान रैली निकाली जाएगी। इसमें कुमाऊं, गढ़वाल और नेपाल से कत्युरी वंशज, मंदिरों के पुजारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक, राजनीतिक, महिला, युवा, व्यापारी एवं छात्र संगठनों के हजारों लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। बैठक में चित्रांगद रावत, राजेंद्र कांडपाल, प्रेमा मेर, कविता जीना, दिलीप कुमार चंद, विनोद कुमार जोशी, कमल जोशी, जय रावत, देवेंद्र सिंह खाती, सीता रावत, हरेंद्र सिंह राणा, गीता बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे।
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