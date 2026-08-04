Haldwani News: पंद्रह साल से अधिक पुराने ट्यूबवेल पंप बदलकर सुधरेगी पेयजल व्यवस्था
Haldwani News: हल्द्वानी में, 15 साल से अधिक पुराने ट्यूबवेल के पंपों को बदलने के लिए शासन ने 3.01 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। यह योजना जर्जर पंपों को बदलने और पेयजल संकट को हल करने के लिए है। नए पंपों की स्थापना से लोगों को जल आपूर्ति में राहत मिलेगी।
Haldwani News: हल्द्वानी। लगातार खराब होने वाले ट्यूबवेल से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पंद्रह साल से अधिक पुराने हो चुके ट्यूबवेल पंपों को बदलने के लिए शासन ने 3.01 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। योजना के तहत शहर और आसपास के इलाकों में लगे जर्जर पंपों को बदला जाएगा। जिससे लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। हल्द्वानी के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गौला नदी से पेयजल पहुंचना मुश्किल बना रहता है। इसके समाधान के लिए ट्यूबवेल से भूजल निकाल कर पानी की आपूर्ति की जाती है। वहीं अधिकांश ट्यूबवेल में लगे पंप पंद्रह साल से ज्यादा पुराने हैं।
ऐसे में इनके लगातार खराब होने से प्रभावित क्षेत्रों में कई सप्ताह तक पानी का संकट बना रहता है। इसके समाधान के लिए जल संस्थान ने जर्जर पंप बदलने की योजना बनाई है। इसके लिए शासन से 3.01 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी मिल गई है। जिससे अब रिपेयर और जर्जर पंप की जगह ट्यूबवेल के संचालन के लिए नए पंप लगाए जाएंगे। इसके बाद लगातार ठप होने वाली पेयजल सप्लाई से राहत मिलने की उम्मीद है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रविशंकर लोशाली ने बताया कि मुख्यालय के स्तर पर भेजे गए प्रस्ताव को बजट की मंजूरी मिली है। जरूरत के अनुसार पुराने पंपों को बदला जाएगा।
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