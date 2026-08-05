Haldwani News: ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुंचते ही होगा नए कूड़े का निस्तारण
Haldwani News: हल्द्वानी नगर निगम ने ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़े के निस्तारण के लिए नया लिगेसी प्लांट लगाने की तैयारी की है। इससे कूड़े के पहाड़ों पर नियंत्रण होगा और कूड़े के प्रभावी निस्तारण का स्थायी समाधान मिलेगा। हर दिन 230 मीट्रिक टन कूड़ा पहुंचता है, जिसे अलग से निस्तारित किया जाएगा।
Haldwani News: हल्द्वानी। ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुंचने वाले कूड़े का उसी दिन निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने नया लिगेसी प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिससे ग्राउंड में जमा होने वाले कूड़े से लगने वाले पहाड़ पर रोक लगेगी। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बनने वाले कूड़े का स्थाई समाधान होगा। गौलापार के ट्रेंचिंग ग्राउंड में हल्द्वानी नगर निगम के साथ ही जिले के अन्य निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों से हर दिन कूड़ा पहुंचता है। हालांकि नगर निगम ने कूड़े के निस्तारण के लिए लिगेसी प्लांट लगाया है। इसके माध्यम से ग्राउंड में जमा 1.75 लाख मीट्रिक टन पुराने कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। वहीं हर दिन पहुंचने वाले 230 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण नहीं होने से कूड़े के ढेर फिर से लग रहे हैं। अब नगर निगम ने नए कूड़े का निस्तारण करने के लिए नया लिगेसी प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नगर निगम अनुबंधित एजेंसी को एक मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण के लिए 599 रुपये का भुगतान करेगा। ऐसे में हर दिन 1,37,770 रुपये की धनराशि नगर निगम को चुकानी होगी.
चारकोल प्लांट लगेगा
ट्रेंचिंग ग्राउंड में नए और पुराने कूड़े को दिसंबर माह तक पूरी तरह से निस्तारित करने की योजना है। इसके बाद यहां खाली होने वाली 10 एकड़ जमीन पर कूड़े से चारकोल बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए एनटीपीसी से पूर्व में ही अनुबंध किया गया है.
कोट ---
नए आने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए अलग से लिगेसी प्लांट लगाया जा रहा है। जगह खाली होने पर चारकोल प्लांट लगाने की कार्रवाई की जाएगी.
परितोष वर्मा, नगर आयुक्त
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