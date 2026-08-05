Haldwani News: ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुंचते ही होगा नए कूड़े का निस्तारण

Haldwani News: हल्द्वानी। ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुंचने वाले कूड़े का उसी दिन निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने नया लिगेसी प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिससे ग्राउंड में जमा होने वाले कूड़े से लगने वाले पहाड़ पर रोक लगेगी। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बनने वाले कूड़े का स्थाई समाधान होगा। गौलापार के ट्रेंचिंग ग्राउंड में हल्द्वानी नगर निगम के साथ ही जिले के अन्य निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों से हर दिन कूड़ा पहुंचता है। हालांकि नगर निगम ने कूड़े के निस्तारण के लिए लिगेसी प्लांट लगाया है। इसके माध्यम से ग्राउंड में जमा 1.75 लाख मीट्रिक टन पुराने कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। वहीं हर दिन पहुंचने वाले 230 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण नहीं होने से कूड़े के ढेर फिर से लग रहे हैं। अब नगर निगम ने नए कूड़े का निस्तारण करने के लिए नया लिगेसी प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नगर निगम अनुबंधित एजेंसी को एक मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण के लिए 599 रुपये का भुगतान करेगा। ऐसे में हर दिन 1,37,770 रुपये की धनराशि नगर निगम को चुकानी होगी.