Haldwani News: गुरु पूर्णिमा पर एसएसपी ने हनुमान मंदिर में लगाया भंडारा
Haldwani News: हल्द्वानी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा की और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। एसएसपी ने गुरु के आशीर्वाद को जीवन का मार्गदर्शन बताया।
Haldwani News: हल्द्वानी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एसएसपी डॉ.मंजूनाथ टीसी ने कोतवाली हल्द्वानी परिसर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पुलिसवालों ने प्रसाद ग्रहण किया। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्थाएं कीं। भंडारे में एसएसपी के अलावा एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, प्रतिसार निरीक्षक हरकेश सिंह, कोतवाल विजय मेहता, पीआरओ एसएसपी हेमा ऐठानी, करन दानू भी मौजूद रहे। एसएसपी ने स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर सेवा भाव का संदेश दिया। एसएसपी ने कहा कि गुरु का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है।
धर्मगुरु, इष्ट गुरु या शिक्षक सभी हमें सही दिशा देते हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसके बाद वह बाबा नीब करौरी के दर्शन भी किए।
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