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Haldwani News: गुरु पूर्णिमा पर हल्द्वानी में गूंजे गुरु महिमा के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: मंदिरों, आश्रमों और शिक्षण संस्थानों में श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया गुरु पूर्णिमा हिमालय

Haldwani News: गुरु पूर्णिमा पर हल्द्वानी में गूंजे गुरु महिमा के जयकारे

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर्व शहर के मंदिरों, आश्रमों और शिक्षण संस्थानों में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने अपने-अपने गुरुजनों का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर भजन-कीर्तन, प्रवचन, हवन और प्रसाद वितरण जैसे आयोजन किए गए। नैनीताल रोड स्थित श्रीसंकट मोचन हनुमान मंदिर में गुरु के स्वरूप में पूजनीय नीब करोरी बाबा का आशीर्वाद लेकर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मंदिर परिसर में दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शहर के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने गुरु सम्मान समारोह एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। वक्ताओं ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु जीवन में ज्ञान, संस्कार और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आश्रमों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही。

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प्रभु प्रेमी संघ ने धूमधाम से मनाया पर्व

हल्द्वानी। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज की प्रेरणा से संचालित प्रभु प्रेमी संघ का गुरु पूर्णिमा उत्सव नवाबी रोड स्थित रुद्राक्ष बैंक्वेंट हॉल में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु की चरण पादुका एवं चित्र पूजन के साथ हुआ। संस्था अध्यक्ष विमला गुप्ता, नीमा साह, भुवन पांडे और प्रेम अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर भजन संध्या और सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। नीमा साह ने गुरु महिमा से जुड़े भजन प्रस्तुत किए। संस्था अध्यक्ष विमला गुप्ता ने कहा कि सद्गुरु जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। श्रद्धालुओं ने चरण पादुका पूजन कर भक्ति में नृत्य किया। आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गीता चिलवाल, मीनू गोयल, संगीता गुप्ता, संतोष सिंह, राजकुमार अग्रवाल, गोविंद उपाध्याय, गंगा जोशी, महेश जोशी आदि मौजूद रहे।

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हिमालय संगीत शोध समिति में बही संगीत की सरिता

हल्द्वानी। हिमालय संगीत शोध समिति की ओर से मुखानी स्थित जेकेपुरम में संगीत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसबीआई के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक प्रेम सिंह बरफाल, पार्षद राजेश पंत और आचार्य धीरज उप्रेती ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। संगीतज्ञ डॉ. पंकज उप्रेती ने गुरु-शिष्य परंपरा और गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाला। भुवनेश विराट के संचालन किया। इस दौरान गुरु वंदना के साथ गायन, वादन और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। समारोह में मीना सती, इंदु बिष्ट, पूरन तिवारी, राजेश जोशी, डीके पांडे, विकास जोशी आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा पर्व किन स्थलों पर मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा पर्व शहर के मंदिरों, आश्रमों और शिक्षण संस्थानों में मनाया गया।
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