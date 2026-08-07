Haldwani News: इनर व्हील क्लब का निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शुरू
Haldwani News: इनर व्हील क्लब ऑफ राइजिंग स्टार्स ने हल्द्वानी में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कक्षाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में फिट गर्ल अभियान के तहत छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किए गए। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के लिए एथेनॉल से चलने वाली कार का प्रदर्शन भी किया गया। क्लब ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।
Haldwani News: भावना कोहली हल्द्वानी। इनर व्हील क्लब ऑफ राइजिंग स्टार्स की ओर से गुरुवार को क्रिएटिव मां स्टूडियो में आयोजित कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कक्षाओं का शुभारंभ किया गया। क्लब के फिट गर्ल अभियान के तहत छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किए गए। वहीं पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एथेनॉल से चलने वाली कार का प्रदर्शन भी किया गया। क्लब अध्यक्ष शैली गर्ग, सचिव तन्वी अग्रवाल सहित अन्य ने भविष्य में भी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।
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