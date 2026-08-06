Haldwani News: एसटीएच में नहीं मिल रहीं न्यूरो की दवाएं, मरीज परेशान

Haldwani News: डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन असलियत यह है कि अधिकतर दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। मानसिक रोग और न्यूरोसर्जरी विभाग में दवाओं की किल्लत है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहरी दवाएं लिखने का मामला भी सामने आया है।

Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि एसटीएच की फार्मेसी में 400 से अधिक प्रकार की दवाएं मौजूद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मरीजों को अधिकतर दवाएं बाहर से ही खरीदनी पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा किल्लत मानसिक रोग और न्यूरोसर्जरी विभाग से जुड़ी दवाओं की है, जो मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं। बुधवार को रुद्रपुर से इमरती देवी अपनी 26 वर्षीय बेटी सावित्री के इलाज के लिए एसटीएच पहुँचीं।

दवाओं की उपलब्धता न्यूरोसर्जरी विभाग में डॉक्टर को दिखाने के बाद मरीज को तीन दवाएं लिखी गईं, जो एसटीएच की फार्मेसी में नहीं मिलीं। इसके बाद वह बेटी को लेकर जन औषधि केंद्र पहुँचीं, लेकिन वहां भी दवाएं उपलब्ध नहीं थीं। डॉक्टर का दावा है कि ये दवाएं भर्ती मरीजों को अस्पताल में मुफ्त दी जाती हैं। परेशान होकर जब वह दोबारा डॉक्टर के पास पहुँचीं, तो उन्होंने केवल दवाओं का सॉल्ट लिख दिया। इसके बावजूद वह दवा न तो एसटीएच की फार्मेसी में मिली और ना ही जन औषधि केंद्र में। जानकारों के मुताबिक, अस्पताल प्रबंधन केवल वही दवाएं रखता है जो आमतौर पर सामान्य बीमारियों में काम आती हैं, जिसके चलते गंभीर मरीजों को अधिकतर दवाएं बाजार से ही खरीदनी पड़ती हैं।

दवाओं में कमीशन का खेल कमीशन के चक्कर में कुछ डॉक्टर मरीजों को केवल बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। मरीजों से कहा जाता है कि यदि बेहतर इलाज चाहिए तो बाहर से ही ब्रांडेड दवा खरीदें। कई बार मरीज पर बाहर से दवा खरीदकर डॉक्टर को दिखाने का दबाव भी बनाया जाता है। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन कई बार विभागाध्यक्षों को नोटिस भी जारी कर चुका है।

- मनोचिकित्सा और न्यूरो की सभी दवाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है। न्यूरो की जो दवा जो मरीज (सावित्री) को नहीं मिली पायी है उसे मिलनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिल पायी है इसके कारणों को पता लगाया जाएगा। जो भी जरूरी दवा उपलब्ध नहीं है उनको जल्द खरीदा जाएगा।

डॉ. अरुण जोशी, एमएस, एसटीएच