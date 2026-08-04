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Haldwani News: ट्रस्ट के शिविर में 110 से अधिक लोगों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में स्वर्गीय सरवती देवी की नौवीं पुण्यतिथि पर सरवती देवी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। इस शिविर में 110 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

Haldwani News: ट्रस्ट के शिविर में 110 से अधिक लोगों की जांच

Haldwani News: भावना कोहली हल्द्वानी। स्वर्गीय सरवती देवी की नौवीं पुण्यतिथि पर सरवती देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से भूजियाघाट स्थित गोल्ड फन पार्क में निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत, हर्षवर्धन, डॉ. दयाल शरण, देवेश शरण और संध्या मेहता शरण ने किया। वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. सुरेश कुमार, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. इन्द्रा राजेश, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. इकराम खान आदि ने 110 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। ट्रस्ट की संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. रेनू शरण, सदस्य सुजाहत यार खान, संगीता चौधरी, प्रबंधक सत्यप्रकाश, आयुष दत्त, विपिन कुमार आदि मौजूद रहे।

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