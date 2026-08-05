तराई पश्चिम के जंगल में फायरिंग करता युवक पकड़ा, जेल भेजा

तराई पश्चिम के जंगल में फायरिंग करता युवक पकड़ा, जेल भेजा
रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की आमपोखरा रेंज में वन रेंजर पूरन सिंह खनायत और उनकी टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जंगल में फायर किया और उसके पास 12 बोर की देशी बंदूक तथा चार जिंदा कारतूस थे। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।
रामनगर। तराई पश्चिम वन प्रभाग आमपोखरा रेंज के रेंजर पूरन सिंह खनायत और वन विभाग की टीम की ओर से आमपोखरा रेंज के जगल में एक तस्कर को फायरिंग करते हुए गिरफ्तार किया है। रेंजर पूरन सिंह खनायत ने बताया कि तराई पश्चिम वन प्रभाग आमपोखरा रेंज की टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। उत्तरी आमपोखरा बीट ब्लॉट संख्या 32 में गश्त के दौरान मंगलवार रात एक बजे ग्राम कुंभगदार चंद्रनगर रामनगर निवासी मनीष को 12 बोर की देशी बंदूक और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने जंगल में फायर भी किये। संभव है कि आरोपी शिकार के उद्देश्य से जंगल में बंदूक लेकर घूम रहा था।
उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
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