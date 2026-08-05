Haldwani News: हल्द्वानी में डेयरी प्रतिष्ठानों पर छापा, जांच के लिए भेजे छह नमूने
Haldwani News: खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम की टीम ने बुधवार को हल्द्वानी में डेयरी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पादों के छह नमूने लिए गए। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।
Haldwani News: कमलेश कुमार हल्द्वानी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगर निगम के साथ मिलकर बुधवार को हल्द्वानी के करीब एक दर्जन डेयरी प्रतिष्ठानों और दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पादों के छह नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। अभियान का नेतृत्व सहायक आयुक्त अजब सिंह रावत ने किया। टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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