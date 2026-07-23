Haldwani News: एसकेएम स्कूल में अग्नि सुरक्षा कार्यशाला
Haldwani News: हल्द्वानी के एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अग्निशमन विभाग की मदद से एक अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने भाग लिया। अग्निशमन अधिकारियों ने छात्रों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों और आपात स्थिति में बचाव के तरीके सिखाए।
Haldwani News: हल्द्वानी। एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अग्निशमन विभाग के सहयोग से अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। अग्निशमन अधिकारी राजेश कुमार, अमरदीप सिंह और दिव्या डांगी ने विद्यार्थियों को फायर टूल्स के संचालन, गैस सिलेंडर में आग लगने पर बचाव के तरीके सिखाए। अधिकारियों ने बच्चों को आपात स्थिति में धैर्य रखने और फायर ब्रिगेड को सूचित करने की सीख दी। मौके पर प्रधानाचार्या मोनिका शर्मा, उप-प्रधानाचार्या भामिनी चौहान जोशी, प्रशासक ऋषभ जोशी आदि मौजूद रहे।
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