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Haldwani News: किसानों ने डीएम से की जमरानी नहर निर्माण शुरू कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: लालकुआं में ग्राम प्रधान रमेश जोशी के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल से मुलाकात की। किसानों ने जमरानी नहर निर्माण कार्य रुकने पर नाराजगी जताई और शीघ्र कार्य शुरू करने की मांग की। निर्माण कार्य अतिक्रमण का हवाला देते हुए रोका गया है, जिससे किसानों को सिंचाई में समस्याएँ आ रही हैं।

किसानों ने डीएम से की जमरानी नहर निर्माण शुरू कराने की मांग
किसानों ने डीएम से की जमरानी नहर निर्माण शुरू कराने की मांग

Haldwani News: लालकुआं, संवाददाता। जमरानी नहर निर्माण कार्य बंद होने से क्षेत्र के किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर ग्राम प्रधान रमेश जोशी के नेतृत्व में किसानों का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल से मिला। शिष्टमंडल ने बरेली रोड क्षेत्र में रुके निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने की मांग करते हुए किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। किसानों ने बताया कि बरेली रोड पर जमरानी परियोजना की ओर से नहर निर्माण कार्य पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा है। परियोजना अधिकारियों से जानकारी लेने पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए कार्य रोकने की बात कही गई। किसानों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का अनुरोध किया, ताकि किसानों को सिंचाई संबंधी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

इस दौरान शिष्टमंडल ने तीनपानी से मोटाहल्दू तक नहर कवरिंग योजना को स्वीकृति दिलाने पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, जमरानी परियोजना के महाप्रबंधक महेश कुमार खरे, उप महाप्रबंधक ललित कुमार और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। शिष्टमंडल में ग्राम प्रधान रमेश जोशी, समाजसेवी नंदकिशोर पडालनी, टीकाराम पडालनी, बहादुर सिंह जग्गी, जय बल्लभ जोशी, गुलाब सिंह भंडारी और टिक सिंह रावत सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

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