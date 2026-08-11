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हज-2027 के लिए पहली किस्त जमा करने की तारीख बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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हल्द्वानी में हज-2027 के लिए चयनित आवेदकों को पहली किस्त जमा करने की तारीख बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। उत्तराखंड हज समिति के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने यह जानकारी दी है। अब प्रत्येक आवेदक को 1,52,300 रुपये की पहली किस्त 10 अगस्त 2026 के बजाय 17 अगस्त तक जमा करनी होगी।

हज-2027 के लिए पहली किस्त जमा करने की तारीख बढ़ी

हल्द्वानी। हज-2027 के लिए चयनित हज आवेदकों को पहली किस्त जमा करने के लिए राहत दी गई है। उत्तराखंड राज्य हज समिति के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद आरिफ की ओर से जारी पत्र के अनुसार पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 से बढ़ाकर 17 अगस्त कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के सर्कुलर के आधार पर यह तिथि बढ़ाई गई है। चयनित हज आवेदकों को प्रति आवेदक 1,52,300 रुपये की पहली किस्त जमा करनी होगी।

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