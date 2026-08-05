Haldwani News: श्रीमद्भागवत कथा में श्रीकृष्ण लीला का हुआ वर्णन
Haldwani News: हल्द्वानी केसरवानी परिवार ने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जिसमें कथा वाचक डॉ. कैलाश चंद भट्ट ने श्रीकृष्ण लीला का भावुक वर्णन किया। इस कार्यक्रम में केसरवानी परिवार के कई सदस्य शामिल हुए, जिसमें राम बाबू, भोलानाथ, माणिक चंद और अन्य शामिल थे।
Haldwani News: हल्द्वानी। केसरवानी परिवार की ओर से शहर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में बुधवार को कथा वाचक डॉ. कैलाश चंद भट्ट ने श्रीकृष्ण लीला का भावपूर्ण वर्णन किया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में राम बाबू केसरवानी, भोलानाथ केसरवानी, माणिक चंद केसरवानी, आनंद केसरवानी, लक्ष्मी नारायण, रामकुमार केसरवानी, राकेश केसरवानी, ललित केसरवानी, गिरीश सहित केसरवानी परिवार के सदस्य मौजूद रहे।
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