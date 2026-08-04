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Haldwani News: सुजान सिंह रजवार बने जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: भवाली में, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने सुजान सिंह रजवार को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए प्रदेश और जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि रजवार का अनुभव संगठन को मजबूत करेगा और आगामी चुनाव में पार्टी को लाभ पहुंचाएगा।

सुजान सिंह रजवार बने जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष
सुजान सिंह रजवार बने जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष

Haldwani News: भवाली। जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सुजान सिंह रजवार को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके मनोनयन पर नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए प्रदेश व जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि रजवार के अनुभव और ऊर्जा से संगठन को जमीनी स्तर पर नई मजबूती मिलेगी तथा आगामी चुनाव में पार्टी को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा।

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