Haldwani News: घर बैठे बन रहा जीवन प्रमाण, डिजिटल सुविधा से पेंशनरों को बड़ी राहत

जीवन प्रमाण जमा करने की प्रक्रिया

हल्द्वानी, संवाददाता। हर साल पेंशन जारी करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया अब अधिकांश पेंशनरों के लिए आसान हो गई है। भारत सरकार की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) व्यवस्था के चलते पेंशनरों को बैंक और कोषागार के चक्कर लगाने से राहत मिली है। हल्द्वानी कोषागार से जुड़े 13,272 पेंशनरों में से 12,732 ने इस वर्ष डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण जमा कराया, जबकि केवल 540 पेंशनरों ने ऑफलाइन पेंशन निदेशालय के माध्यम से जीवन प्रमाण जमा किया। पेंशन विभाग के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल जीवन प्रमाण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पेंशनर अब अपने घर के नजदीक स्थित कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक, डाकघर या मोबाइल ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पेंशनरों को इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ मिला है। पहले उन्हें सत्यापन के लिए स्वयं बैंक या कोषागार पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए यह प्रक्रिया आसानी से पूरी हो रही है।