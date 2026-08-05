Haldwani News: घर बैठे बन रहा जीवन प्रमाण, डिजिटल सुविधा से पेंशनरों को बड़ी राहत
Haldwani News: 13,272 पेंशनरों में से 12,732 ने अपनाया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक घर बैठे बन रहा जीवन प्रमाण, डिजिटल सुविधा से पेंशनरों को बड़ी राहत
Haldwani News: 13,272 पेंशनरों में से 12,732 ने अपनाया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक साल में सिर्फ 540 ने ऑफलाइन कराया सत्यापन
जीवन प्रमाण जमा करने की प्रक्रिया
हल्द्वानी, संवाददाता। हर साल पेंशन जारी करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया अब अधिकांश पेंशनरों के लिए आसान हो गई है। भारत सरकार की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) व्यवस्था के चलते पेंशनरों को बैंक और कोषागार के चक्कर लगाने से राहत मिली है। हल्द्वानी कोषागार से जुड़े 13,272 पेंशनरों में से 12,732 ने इस वर्ष डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण जमा कराया, जबकि केवल 540 पेंशनरों ने ऑफलाइन पेंशन निदेशालय के माध्यम से जीवन प्रमाण जमा किया। पेंशन विभाग के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल जीवन प्रमाण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पेंशनर अब अपने घर के नजदीक स्थित कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक, डाकघर या मोबाइल ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पेंशनरों को इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ मिला है। पहले उन्हें सत्यापन के लिए स्वयं बैंक या कोषागार पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए यह प्रक्रिया आसानी से पूरी हो रही है।
ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया
ऐसे बनाएं ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
आधार नंबर, पीपीओ नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
बायोमेट्रिक डिवाइस से फिंगरप्रिंट या आईरिस सत्यापन करें।
सत्यापन के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा।
प्रमाण आईडी संबंधित बैंक/पेंशन विभाग तक स्वतः पहुंच जाती है।
विभाग का प्रयास है कि किसी भी पेंशनर को जीवन प्रमाण जमा करने में परेशानी न हो। डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के साथ जरूरतमंद पेंशनरों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि सभी को समय पर पेंशन का लाभ मिलता रहे।
- द्वारिका प्रसाद, कोषाधिकारी, पेंशन निदेशालय
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।