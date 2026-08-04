Haldwani News: श्रीमद्भागवत कथा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया
Haldwani News: हल्द्वानी में केसरवानी परिवार द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथा वाचक डॉ. कैलाश चंद भट्ट ने श्रीकृष्ण की जन्मलीला का वर्णन किया। कथा के बाद श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में प्रमुख यजमानों में श्राम बाबू केसरवानी सहित अन्य उपस्थित रहे।
Haldwani News: हल्द्वानी। केसरवानी परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में कथा वाचक डॉ. कैलाश चंद भट्ट ने श्रीकृष्ण की जन्मलीला का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के उपरांत श्रीकृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम, हर्षोल्लास से मनाया गया। कथा व्यास ने सृष्टि की रचना का विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान के विभिन्न अवतारों की महिमा का उल्लेख किया। आयोजन के मुख्य यजमान श्राम बाबू केसरवानी, अशोक केसरवानी, दशरथ केसरवानी, राम लखन केसरवानी, रामकुमार केसरवानी, राकेश केसरवानी, ललित केसरवानी, गिरीश केसरवानी, सुमित केसरवानी, संतोष केसरवानी आदि मौजूद रहे।
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