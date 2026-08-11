Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haldwani News: सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
Follow us on Google News
share

Haldwani News: हल्द्वानी में सावन माह के चौथे सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ी। विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का आयोजन हुआ। भक्त अलग-अलग सामग्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा करते रहे। मंदिरों में भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की।

Haldwani News: सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। सावन माह के चौथे सोमवार को शहर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। निलियम कॉलोनी शिव मंदिर, शीतला देवी मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर, बेलबाबा मंदिर, मुखानी शिव मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल लेकर मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। कई श्रद्धालुओं ने सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कराया। तारकेश्वर मंदिर वा प्राचीन शिव मंदिर परिसर में जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन किया।

ये भी पढ़ें:Haldwani News: सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

सुबह से मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने दर्शन और जलाभिषेक के लिए व्यवस्थाएं संभालीं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। दिनभर मंदिरों में पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा।

ये भी पढ़ें:दूसरी सोमवारी पर मंदिरों में गूंजे हर-हर महादेव
ये भी पढ़ें:Shamli News: सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haldwani Haldwani News Haldwani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।