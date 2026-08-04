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Haldwani News: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। निलियम कॉलोनी, शीतला देवी, बेल बाबा और मुखानी मंदिरों में भक्त जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र और फल लेकर विशेष पूजा अर्चना की। पूजा के बाद लोगों ने भजन-कीर्तन भी किया।

सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब
सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Haldwani News: हल्द्वानी। सावन माह के तीसरे सोमवार को शहर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं तांता लगा रहा। निलियम कॉलोनी शिव मंदिर, शीतला देवी मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर, बेल बाबा मंदिर, मुखानी शिव मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु अपने साथ गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल लेकर मंदिर पहुंचे। कई श्रद्धालुओं ने सावन सोमवार का व्रत रखकर विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक भी कराया। तारकेश्वर मंदिर परिसर में लोगो ने जलाभिषेक के बाद भजन-कीर्तन किया। भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने दर्शन की व्यवस्था संभाली।

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