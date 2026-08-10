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Haldwani News: सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी में सावन माह के चौथे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी। विभिन्न मंदिरों में भक्त जलाभिषेक और भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र जैसे सामग्री लेकर पूजा की और भजन-कीर्तन किया। मंदिर समितियों ने व्यवस्था की और श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की।

सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु
सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। सावन माह के चौथे सोमवार को शहर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। निलियम कॉलोनी शिव मंदिर, शीतला देवी मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर, बेलबाबा मंदिर, मुखानी शिव मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फल लेकर मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। कई श्रद्धालुओं ने सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कराया। तारकेश्वर मंदिर वा प्राचीन शिव मंदिर परिसर में जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन किया।

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सुबह से मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समितियों ने दर्शन और जलाभिषेक के लिए व्यवस्थाएं संभालीं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। दिनभर मंदिरों में पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा।

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