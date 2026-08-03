Haldwani News: पार्षदों ने की एसआईआर के लिए समय बढ़ाने की मांग
Haldwani News: हल्द्वानी में एसआईआर से जुड़े दस्तावेज जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग के लिए पार्षदों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का कहना है कि 70 प्रतिशत लोग अभी भी आवश्यक दस्तावेज नहीं जुटा पाए हैं और तहसील स्तर पर प्रमाण पत्र बनाने में देरी हो रही है।
Haldwani News: देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी। एसआईआर से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए निगम के पार्षदों ने समय बढ़ाने की मांग की है। सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर लोगों को राहत देने की मांग की गई।पार्षदों ने बताया कि अब भी करीब 70 प्रतिशत लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं हो सके हैं। एसआईआर में मांगे जा रहे प्रमाण पत्रों को बनवाने में तहसील स्तर पर देरी हो रही है। कम समय के चलते लोग जरूरी कागजात नहीं जुटा पा रहे हैं। जिससे भय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ज्ञापन में कहा कि लोगों को राहत देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई।
इस मौके पर पार्षद फरईम जैबा सलमानी, मोहम्मद गुरफान, नीमा भट्ट, भागीरथी बिष्ट, पूर्व सभासद शकील अहमद सलमानी मौजूद रहे।
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