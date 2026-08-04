Haldwani News: बिलों में गड़बड़ी की 80 शिकायतें मिलीं
Haldwani News: देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं ने बिलों में गड़बड़ी की शिकायत की। 80 उपभोक्ताओं ने सूचना दी कि मीटर बदलने के बाद 50 से 80 यूनिट का अंतर आ रहा है, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। उपभोक्ता पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
Haldwani News: देवेंद्र रौतेला हल्द्वानी। स्मार्ट मीटर लगने के बाद मिले बिलों की जांच के लिए मंगलवार को ऊर्जा निगम ने वार्ड 19 रामपुर रोड में कैंप लगाया। इस दौरान 80 उपभोक्ताओं ने बिल में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि मीटर बदलने के बाद 50 से 80 यूनिट तक का अंतर आ रहा है। जिससे लोगों के सामने आर्थिक संकट बन रहा है। इसके लिए स्मार्ट मीटर योजना पर रोक लगा कर पुरानी व्यवस्था जारी रखने की मांग की गई। इस दौरान बिलों की जांच करने का आश्वासन दिया गया। कैंप में सहायक अभियंता शुभा जोशी, मनीष जोशी, विशाल वर्मा, अंजलि वर्मा सहित विभागीय कार्मिक मौजूद रहे।
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