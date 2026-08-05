Haldwani News: निर्माणाधीन मकान से सामान चोरी
Haldwani News: हल्द्वानी के काठगोदाम में एक निर्माणाधीन घर से चोरों ने मोटर, केमिकल और अन्य उपकरण चुरा लिए। पीड़ित विपनेश गौतम ने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं।
Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। काठगोदाम के देवखड़ी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन घर से चोरी की घटना सामने आई है। यहां से मोटर, केमिकल आईटम, लोहे के एंगल और सरिया समेत अन्य उपकरण चोरी किए गए हैं। पीड़ित ने मौखिक शिकायत पुलिस से की है।पीड़ित विपनेश गौतम ने बताया कि वह किसी काम से मंगलवार रात देहरादून चले गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने निर्माणाधीन घर के कमरे का ताला तोड़ा और हजारों का सामान लेकर फरार हो गए। विपनेश के अनुसार पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने पहले भी आंबेडकर पार्क के पास स्थित चौकी में चोरी की लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
एसएचओ जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि शिकायत नहीं मिली है। तहरीर आने के बाद मुकदमा लिखा जाएगा।
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