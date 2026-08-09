Haldwani News: खड़गे के मंच पर सुमित-हरक के तेवर, शाबाशी से बढ़ा कांग्रेस का जोश

Haldwani News: प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। कांग्रेस के विजय शंखनाद में शनिवार को हल्द्वानी की

Haldwani News: प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। कांग्रेस के विजय शंखनाद में शनिवार को हल्द्वानी की सियासत के दो अलग-अलग तेवर एक ही मंच पर दिखाई दिए। रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने अंदाज में भाजपा पर हमला बोला। दोनों नेताओं के भाषणों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा तो मंच पर मौजूद राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बन गई। भाषण के बाद खड़गे ने सुमित हृदयेश को अपने पास बुलाकर पीठ थपथपाई और शाबाशी दी। वहीं, हरक सिंह रावत के करीब नौ मिनट के भाषण के दौरान खड़गे ने लगभग आठ बार तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया。

रैली का राजनीतिक संदेश रैली में कांग्रेस ने उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान का सियासी संदेश भी साफ किया। खड़गे ने भाजपा सरकारों पर तीखे हमले करते हुए सत्ता परिवर्तन की जरूरत बताई। इससे पहले देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम और अब हल्द्वानी में खड़गे की रैली को कांग्रेस के प्रदेशव्यापी चुनावी अभियान की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है।

हरक का आक्रामक अंदाज पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने चिर-परिचित आक्रामक अंदाज में करीब नौ मिनट तक मंच संभाला। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और जनसरोकारों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। रावत ने मंच से ‘आ गई कांग्रेस, छा गई कांग्रेस’ का नारा बुलंद किया तो मैदान तालियों से गूंज उठा। उनके भाषण के दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी लगातार तालियां बजाती नजर आईं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी उनके भाषण पर करीब आठ बार तालियां बजाईं। रावत का अंदाज कांग्रेस के पुराने आक्रामक तेवरों की याद दिलाता नजर आया।

सुमित का नजूल भूमि मुद्दा हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने अपने भाषण की शुरुआत ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले नारों से की। ‘हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो... राहुल गांधी जैसा हो’ के नारे के बीच उन्होंने हल्द्वानी की सबसे बड़ी स्थानीय समस्याओं में शामिल नजूल भूमि के मुद्दे को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उठाया।

सुमित ने हल्द्वानी की करीब 85 फीसदी भूमि के नजूल से जुड़े होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहर के लोगों की इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। उन्होंने कार्यक्रम से पहले कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को रोके जाने का मुद्दा भी मंच से उठाया और पुलिस प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने रैली से पहले एसएसपी कार्यालय में भी विरोध दर्ज कराया था।

2027 के चुनाव की तैयारी sुमित ने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने और कांग्रेस को सत्ता में लाने का आह्वान किया। भाषण समाप्त होने के बाद खड़गे ने उन्हें अपने पास बुलाया और पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। मंच पर हुआ यह क्षण कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खासा चर्चा में रहा।

यशपाल का भरोसा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य की जनता भाजपा सरकार से परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के सत्ता में लौटने का माहौल बन रहा है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि नेता और कार्यकर्ता आपसी मतभेद भुलाकर चुनावी जीत के लिए एकजुट होकर मैदान में उतरें।

प्रदेश अध्यक्ष का वार प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारें जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों का भरोसा अब कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है।

हरीश रावत की अनुपस्थिति पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत निजी कारणों से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में शामिल नहीं हो सके। उनकी बेटी और हरिद्वार विधायक अनुपमा रावत मंच पर पहुंचीं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उनसे हरीश रावत के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बीते दिनों हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा की थी।

दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस नेताओं ने भी रैली में अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। भीमताल विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे लाखन सिंह नेगी समर्थकों के साथ नैनीताल रोड से रैली निकालकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे।

भीमताल से कांग्रेस के दूसरे दावेदार और सितारगंज विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे नेता ने भी समर्थकों के साथ अपनी ताकत दिखाई। रैली में 10 से 12 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया। रामलीला मैदान के आसपास की छतों पर भी लोग खड़गे को सुनने के लिए खड़े नजर आए। कांग्रेस की यह भीड़ संगठन के लिए उत्साह का संकेत रही, हालांकि इसे चुनावी वोट में बदलना पार्टी के सामने अगली बड़ी चुनौती होगी।

कांग्रेस संगठन की एकजुटता विजय शंखनाद रैली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, आलोक शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव, काजी निजामुद्दीन, तिलकराज बेहड़, गोपाल सिंह राणा, मनोज रावत, रवि बहादुर, लखपत बुटोला, नारायण पाल, हेमेश खर्कवाल, ललित फस्र्वाण, राजकुमार, ज्योति रौतेला, अलका पाल, सुमित भुल्लर, विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन बिष्ट, राजकुमार ठुकराल, रणजीत रावत, ममता राकेश, आदेश चौहान, प्रदीप टम्टा, संजीव आर्या, हरीश दुर्गापाल, फुरकान अहमद, महेंद्र पाल, विक्रम नेगी, आनंद रावत, प्रकाश जोशी, जिला अध्यक्ष नैनीताल राहुल छिमवाल, ललित जोशी और पिथौरागढ़ के कांग्रेस नेता अधिवक्ता रमेश कापड़ी समेत बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे।