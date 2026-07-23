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Haldwani News: ओखलकांडा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सीएमओ का घेराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: फोटो हरीश पनेरू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ के सामने रखीं मांग हल्द्वानी, संवाददाता।

Haldwani News: ओखलकांडा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सीएमओ का घेराव

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। ओखलकांडा स्थित डालकन्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर स्थिति और डॉक्टरों की कमी को लेकर कांग्रेस नेता और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। पनेरू ने सीएमओ डॉ. रश्मि पंत को डालकन्या अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें दिखाते हुए आक्रोश जताया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1985 में स्थापित और 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में बनी पक्की इमारत आज देख-रेख के अभाव में जानवरों के रहने लायक भी नहीं बची है। अस्पताल लंबे समय से डॉक्टरों से विहीन है और केवल एनएचएम के कम अनुभवी स्टाफ के भरोसे कागजी खानापूर्ति की जा रही है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में ओखलकांडा के ब्लॉक प्रमुख केडी रूबाली सहित करीब 15 ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय युवा शामिल रहे。

स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अकाल

क्षेत्रवासियों ने बताया कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे मशीन, पैथोलॉजी लैब, लैब तकनीशियन, पर्याप्त बेड और बाउंड्रीवॉल जैसी बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। इस कारण प्रसव पीड़ा झेल रही महिलाओं और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज न मिलने से अपनी जान गंवानी पड़ती है, या फिर इलाज के लिए भारी-भरकम किराया खर्च कर हल्द्वानी भागना पड़ता है। पनेरू ने स्पष्ट चेतावनी दी कि या तो अस्पताल को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए या इसे बंद कर दिया जाए। इस पर जब तक ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता उनका आंदोलन जारी रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आंदोलन में कौन शामिल था?
प्रतिनिधिमंडल में ओखलकांडा के ब्लॉक प्रमुख केडी रूबाली सहित करीब 15 ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय युवा शामिल थे।
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