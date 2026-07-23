Haldwani News: ओखलकांडा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सीएमओ का घेराव

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। ओखलकांडा स्थित डालकन्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर स्थिति और डॉक्टरों की कमी को लेकर कांग्रेस नेता और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। पनेरू ने सीएमओ डॉ. रश्मि पंत को डालकन्या अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें दिखाते हुए आक्रोश जताया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1985 में स्थापित और 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में बनी पक्की इमारत आज देख-रेख के अभाव में जानवरों के रहने लायक भी नहीं बची है। अस्पताल लंबे समय से डॉक्टरों से विहीन है और केवल एनएचएम के कम अनुभवी स्टाफ के भरोसे कागजी खानापूर्ति की जा रही है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में ओखलकांडा के ब्लॉक प्रमुख केडी रूबाली सहित करीब 15 ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय युवा शामिल रहे。