Haldwani News: जनसंवाद से तय होगी कालाढूंगी के विकास की नई दिशा: पाठक
Haldwani News: ‘चाय पर चर्चा’ में जनता ने रखे शिक्षा, सड़क, रोजगार और पेयजल के सुझाव ‘कल
Haldwani News: हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। कालाढूंगी विधानसभा में जनसंपर्क और जनसंवाद की गतिविधियां तेज हो गई हैं। रविवार को छड़ायल स्थित अंबिका विहार में भाजपा नेता मनोज पाठक की पहल पर आयोजित ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम में ‘कल का कालाढूंगी कैसा हो’ विषय पर व्यापक मंथन हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और प्रबुद्धजनों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, सड़क, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत सुविधाओं और युवाओं के अवसरों से जुड़े सुझाव साझा किए। वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज पाठक ने कहा कि कालाढूंगी के विकास की दिशा जनता की भागीदारी और सुझावों से तय होगी। प्रत्येक गांव, वार्ड और परिवार की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर समृद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर कालाढूंगी की विकास रूपरेखा तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल संवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनभावनाओं के अनुरूप ठोस कार्ययोजना बनाकर उसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में प्राप्त सुझावों के आधार पर व्यापक विकास खाका तैयार करने पर सहमति बनी। इस दौरान दिनेश पाठक, प्रेमा तिवारी, देवकी मेहरा, भावना पाठक, दीपा मठपाल, दीपा बिष्ट, हेमा तिवारी, भुवन सिंह, भैरवदत्त तिवारी और विनीता देवी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
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