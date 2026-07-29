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Haldwani News: नुमाइश में आए 50 से ज्यादा दर्शकों के वाहनों को गिराया, तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: अराजकता: एमबी मैदान में मंगलवार रात की घटना, गली की सड़क में खड़े थे दोपहिया

Haldwani News: नुमाइश में आए 50 से ज्यादा दर्शकों के वाहनों को गिराया, तोड़फोड़

Haldwani News: हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में चल रही नुमाइश के बाहर मंगलवार रात अराजक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। नुमाइश का आनंद लेने आए 50 से अधिक दर्शकों के दोपहिया वाहनों को निशाना बनाते हुए एक-एक कर उन्हें सड़क पर गिरा दिया गया। कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ नुमाइश देखने एमबी मैदान पहुंचे थे। मैदान के पास स्थित जगदंबा नगर को जाने वाली गली की सड़क पर लोगों ने अपनी बाइक और स्कूटी पार्क की थीं। इसी दौरान देर रात उपद्रवियों ने वहां पार्क की गई लगभग 50 से अधिक बाइक और स्कूटी को जमीन पर पटक दिया। इस अराजकता के कारण कई वाहनों के शीशे, इंडिकेटर और बॉडी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे वाहन स्वामियों को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूर तक गिरी हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। पीड़ित दर्शकों और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से वायरल वीडियो के आधार पर अराजक तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी。

नुमाइश में अव्यवस्था की भरमार

एमबी कॉलेज में लगी नुमाइश में अव्यवस्थों की भरमार है। यहां रात में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। इसके अलावा ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ रहा है। जिसे नियंत्रित करने के लिए कोई अतिरिक्त फोर्स नहीं लगाई गई है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद संबंधित पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

फायर एनओसी का ऑडिट होगा

नुमाइश लगने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन इसी के साथ फायर की एनओसी होना भी जरूरी है। अग्निशमन अधिकारी मिंदर पाल सिंह ने बताया कि लेटर विभाग के पास आया है। एनओसी मजिस्ट्रेट जारी करते हैं, लेकिन सुरक्षा के उपकरण लगे हैं या नहीं, इसके लिए निरीक्षण किया जाएगा। खामियां मिलने पर कार्रवाई होगी।

सामान्य प्रश्न

नुमाइश में अराजकता कब हुई?
नुमाइश में अराजकता मंगलवार रात हुई।
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