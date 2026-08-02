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Haldwani News: गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सहज पाठ साहिब की लड़ी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: लखनऊ से आए रागी जत्थे ने किया गुरबाणी कीर्तन हल्द्वानी, संवाददाता। श्री गुरु नानक देव

गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सहज पाठ साहिब की लड़ी शुरू
गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सहज पाठ साहिब की लड़ी शुरू

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में शनिवार को लड़ी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अरदास और हुकमनामा के साथ हुई। इसके बाद लखनऊ से पहुंचे रागी भाई सुखप्रीत सिंह और पवनदीप सिंह ने गुरबाणी कीर्तन कर संगत को निहाल किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार सहज पाठ साहिब की लड़ी एक अगस्त से शुरू होकर 15 नवंबर तक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व तक निरंतर चलेगी। इस दौरान प्रतिदिन सुबह आठ से नौ बजे तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 13 अंगों का पाठ किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगत ने भाग लेकर गुरु घर में मत्था टेका।

कीर्तन के उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरताया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार सरदार अमरजीत सिंह, कंवलजीत सिंह उप्पल, अमन आनंद, मालिन कोहली, प्रवक्ता सरदार हरजीत सिंह चड्ढा, जसपाल सिंह मालदार, बनी चंडोक, जसवीर सिंह, तेजिंदर पाल सिंह, रिंकल चंडोक समेत बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही।

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