Haldwani News: जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगवाएं अफसर : कैड़ा

Haldwani News: हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने जनता दरबार लगाया, जहाँ 700 से अधिक शिकायतों पर सुनवाई की गई। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य के लिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने पर जोर दिया।

Haldwani News: हल्द्वानी। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने रविवार को हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की 700 से अधिक शिकायतों पर सुनवाई हुई। संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों के लिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रविवार को आयोजित जनता दरबार में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व, विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि जिन मामलों में विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता थी, उनके लिए तय समयसीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया。

जनता दरबार में सुनवाई जनता दरबार में कुल 700 से अधिक मामलों पर सुनवाई हुई। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों की उपस्थिति जनता दरबार में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, एसडीएम धारी, एसडीएम नैनीताल, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव सहित बिजली, जल संस्थान, राजस्व और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कई शिकायतों पर मौके पर ही कार्रवाई शुरू कराई, जिससे बड़ी संख्या में फरियादियों को तत्काल राहत मिली। मंत्री ने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने दिया जाएगा।

धूप और उमस में जनता दरबार धूप और उमस के बीच भी चलता रहा जनता दरबार

रविवार सुबह तेज धूप और उमस के बावजूद जनता दरबार लगातार जारी रहा। minister के साथ मौजूद अधिकारी शिकायतों की सुनवाई और निस्तारण में जुटे रहे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बाद में टेंट की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों और अधिकारियों को राहत मिली।

सबसे ज्यादा शिकायतें इन विभागों की शिकायतें सबसे ज्यादा

जनता दरबार में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व, विकास प्राधिकरण और नगर निगम से जुड़े मामलों की संख्या सबसे अधिक रही। अधिकांश शिकायतों पर मौके पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जबकि शेष मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

जनता दरबार का उद्देश्य जनता दरबार में 700 से अधिक मामलों पर सुनवाई,कई मामलों का ऑन दा स्पॉट निस्तारण

आम लोगों की शिकायतों को सीधे प्रशासन के सामने रखकर त्वरित समाधान दिलाने की मंशा के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने रविवार को हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व, विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खास बात यह रही कि संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ही अधिकांश शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिससे कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण हो गया।

जनता दरबार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे मंत्री के समक्ष रखीं। कुल 700 से अधिक मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान तत्काल कराया गया। जिन मामलों का मौके पर निस्तारण संभव नहीं था, उनके लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कैड़ा ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा में किया जाए और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक देरी के पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने देने पर भी जोर दिया। जनता दरबार में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई, नगर आयुक्त पारितोष वर्मा , मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे , एसडीएम धारी, एसडीएम नैनीताल, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव सहित बिजली, जल संस्थान, राजस्व और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

धूप और उमस के बीच ⸻ तपती धूप में चला जनता दरबार, पसीना पोंछते दिखे अधिकारी

हल्द्वानी। रविवार सुबह करीब 11 बजे जब जनता दरबार की सुनवाई शुरू हुई, तब तेज धूप और उमस ने सभी की परीक्षा ली। मंत्री राम सिंह कैड़ा के साथ बैठे विभिन्न विभागों के अधिकारी गर्मी से बेहाल नजर आए। सुनवाई के दौरान कई अधिकारी बार-बार रुमाल से चेहरा और माथे का पसीना पोंछते दिखाई दिए। इसके बावजूद जनता की समस्याएं सुनने और उनके समाधान की प्रक्रिया लगातार जारी रही। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने भी तेज धूप के बीच अपनी बारी का इंतजार किया, जबकि अधिकारी लगातार शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई में जुटे रहे। हलांकि गर्मी के तेवर देखते हुए बाद में टेंट की व्यवस्था कर दर गई थी。