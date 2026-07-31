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Haldwani News: गोलगप्पे खा रहे भाइयों पर चापड़ और छुरे से हमला, दो आरोपी हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: तीनपानी में गुरुवार शाम शनि मंदिर के पास हुई घटना आसपास मौजूद लोगों ने

Haldwani News: गोलगप्पे खा रहे भाइयों पर चापड़ और छुरे से हमला, दो आरोपी हिरासत में

Haldwani News: हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। तीनपानी क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते तीन युवकों ने दो सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने गोलगप्पे खा रहे भाइयों पर चापड़ और छुरे से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को आनन-फानन निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस को सौंपी तहरीर में तीनपानी निवासी यमन प्रकाश ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 7:45 बजे वह अपने भाई अमन प्रकाश के साथ शनि मंदिर के पास गोलगप्पे खा रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते क्षेत्र के ही तीन युवक गौरव, सौरभ और सचिन वहां आ धमके।

आरोप है कि तीनों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर गौरव महतोलिया ने चापड़ से अमन प्रकाश की गर्दन पर हमला करने की कोशिश की। बचाव के दौरान चापड़ अमन की पीठ पर कंधे के नीचे जा लगा, जिससे गहरा घाव हो गया। वहीं, सचिन ने छुरे से हमला कर अमन के दाहिने हाथ को लहूलुहान कर दिया।घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और आसपास मौजूद लोगों ने बमुश्किल दोनों भाइयों की जान बचाई। आरोप है कि जब पीड़ित अपने घायल भाई को कार में बैठाकर अस्पताल ले जाने लगा, तब भी आरोपियों ने हमला करने का प्रयास किया। पीड़ित ने तुरंत कार का सेंट्रल लॉक बंद कर किसी तरह अपने भाई को अस्पताल पहुंचाया। कोतवाल विजय मेहता ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना में शामिल दो आरोपियों, गौरव और सचिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।

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