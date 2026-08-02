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Haldwani News: नहर की मरम्मत और पुल की मांग को लेकर डीएम से मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: रामनगर में ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने जिलाधिकारी से मिलकर ग्राम पाटकोट और रामपुर को जोड़ने वाली कालीगाड़ नदी पर पुल बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कच्चा पुल बारिश में समस्या उत्पन्न करता है। किसानों की 800 एकड़ फसल पर संकट के लिए बेलगड़ नहर की मरम्मती की भी मांग की गई।

नहर की मरम्मत और पुल की मांग को लेकर डीएम से मिले
नहर की मरम्मत और पुल की मांग को लेकर डीएम से मिले

Haldwani News: रामनगर। ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ रविवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल से मुलाकात कर ग्राम पाटकोट और रामपुर गांव को जोड़ने वाली कालीगाड़ नदी के ऊपर पुल बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कच्चा लकड़ी का पुल है। बरसात के मौसम में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। बेलगड़ नहर आपदा के कारण टूट गई है, जिस कारण किसानों के 800 एकड़ फसल पर संकट गहरा गया है। बेलगड़ नहर को बनाए जाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की।

इसके अलावा ग्राम सभा पीरूमदारा में सीलिंग की दो बीघा जमीन ग्राम सभा को आंगनबाड़ी व पंचायत भवन बनाने को देने की मांग की। इस पर जिला अधिकारी ने जल्द कार्य करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य धीरेंद्र सिंह चौहान, मुन्ना सिंह आदि मौजूद रहे।

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