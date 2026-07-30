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Haldwani News: एसटीएच के ब्लड बैंक में खून का सूखा, डेंगू सीजन से पहले बढ़ी चिंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की गंभीर कमी है। वर्तमान में केवल 161 यूनिट रक्त उपलब्ध है, जबकि 500 यूनिट आवश्यक हैं। दुर्लभ ब्लड ग्रुप्स की स्थिति और चिंताजनक है। विशेषज्ञों ने सामाजिक संस्थाओं से अधिक शिविर आयोजित करने की अपील की है।

Haldwani News: एसटीएच के ब्लड बैंक में खून का सूखा, डेंगू सीजन से पहले बढ़ी चिंता

Haldwani News: हल्द्वानी। डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय (एसटीएच) हल्द्वानी के ब्लड बैंक में रक्त का गंभीर संकट बना हुआ है। ब्लड बैंक में विभिन्न ब्लड ग्रुप की कम उपलब्धता ने अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यदि आने वाले दिनों में डेंगू के मामले आए तो रक्त की मांग बढ़ सकती है। जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। एसटीएच के ब्लड बैंक में वर्तमान में कुल 161 यूनिट रक्त उपलब्ध है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में कम से कम 500 यूनिट का स्टॉक आवश्यक माना जाता है। सबसे अधिक चिंता दुर्लभ ब्लड ग्रुपों की है। एबी-नेगेटिव ग्रुप का केवल एक यूनिट रक्त उपलब्ध है, जबकि ओ-नेगेटिव जैसा आपातकालीन परिस्थितियों में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ब्लड ग्रुप भी महज दो यूनिट बचा है। अन्य ब्लड ग्रुप का स्टॉक भी आवश्यकता की तुलना में काफी कम है। अस्पताल में प्रतिदिन दुर्घटना, प्रसूति, ऑपरेशन, थैलेसीमिया, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में ब्लड बैंक को कई बार मरीजों के परिजनों से स्वयं रक्तदाताओं की व्यवस्था करने के लिए करना पड़ता है।

रक्तदान शिविर

जानकारों के अनुसार कुछ वर्ष पहले तक ब्लड बैंक के लिए वर्षभर में काफी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर करीब 90 फीसदी तक गिर गई है। सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों की ओर से भी पहले की तुलना में कम शिविर लगाए जा रहे हैं। ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. सलोनी उपाध्याय ने कहा यदि अधिक से अधिक लोग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आएं और सामाजिक संगठन नियमित शिविर आयोजित करें तो रक्त संकट को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से नियमित अंतराल पर रक्तदान करने की अपील भी की है।

दुर्लभ ब्लड ग्रुप की स्थिति

ब्लड बैंक में एबी-नेगेटिव का केवल एक यूनिट और ओ-नेगेटिव का मात्र दो यूनिट रक्त उपलब्ध है। ये दोनों ग्रुप आपातकालीन परिस्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अन्य ब्लड ग्रुप का स्टॉक भी जरूरत से काफी कम है। ए-नेगेटिक एक, बी नेगेटिब एक, ओ पॉजिटिव 75, एबी पॉजिटिव 19, ए पॉजिटिव 45, बी पॉजिटिव 13 यूनिट ब्लड ही बैंक में बचा है।

प्रभारी की कोट

हम जरूरतमंद मरीजों को लगातार हर ग्रुप का ब्लड उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन स्वैच्छिक रक्तदाताओं की कमी से ब्लड बैंक में काफी कम यूनिट रक्त उपलब्ध है। आने वाले डेंगू सीजन को देखते हुए सामाजिक संस्थाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को शिविर आयोजित कराने चाहिए। जिससे बैंक में जरूरी ग्रुपों का ब्लड बना रहे।

-डॉ. सलोनी उपाध्याय, प्रभारी ब्लड बैंक एसटीएच

प्रश्नोत्तर

हल्द्वानी के ब्लड बैंक में वर्तमान में कितने यूनिट रक्त उपलब्ध हैं?
एसटीएच के ब्लड बैंक में वर्तमान में कुल 161 यूनिट रक्त उपलब्ध है।
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