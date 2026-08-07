Haldwani News: छात्रवृत्ति योजना: 178 खिलाड़ियों ने दी फिटनेस परीक्षा
Haldwani News: हल्द्वानी में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय दक्षता बैटरी टेस्ट आयोजित किया गया। इसमें 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लिया। 178 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 14 से 17 वर्ष के 125 बालक शामिल थे।
Haldwani News: प्रमोद डालाकोटी हल्द्वानी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय दक्षता बैटरी टेस्ट आयोजित किया गया। इसमें 14 से 23 वर्ष आयु वर्ग के बालकों ने 800 मीटर दौड़, शटल रन, 30 मीटर फ्लाइंग रन, वर्टिकल जंप और मेडिसिन बॉल थ्रो में दमखम दिखाया।योजना के तहत 178 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया। सर्वाधिक 125 बालक 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग में रहे। जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. निर्मला पंत ने बताया कि आठ अगस्त को नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी के 14 से 23 वर्ष तक के समस्त बालक व बालिका खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 से 2 बजे तक किया जाएगा।
10 अगस्त को आठ बजे से इसी आयु वर्ग की बालिकाओं का फिटनेस टेस्ट संपन्न होगा, जबकि नगर निगम क्षेत्र के ही 14 से 23 वर्ष तक के बालकों का फिटनेस टेस्ट 11 अगस्त को होगा। इस दौरान शुभांगिनी शाह, माधुरी ज्याला, हरिश्चंद्र उपाध्याय, जीवन प्रसाद, पूरन सिंह नयाल, मनोज मेहरा, किशोर पाल, महेश बिष्ट, श्याम मनु भट्ट, विनय जोशी, महेश फर्तयाल, गोविंद लटवाल, गोपाल नेगी, निशांत मेहता आदि मौजूद रहे।
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