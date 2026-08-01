Haldwani News: भाजपा नेता शिवप्रकाश का जन्मदिन धूमधाम से मनाया
Haldwani News: रामनगर में भाजपा के राष्ट्रीय सह-महामंत्री शिवप्रकाश के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक, हवन-पूजन और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही, एकल विद्यालय की आचार्या बहनों को छतरियां बांटी गईं और बच्चों के साथ केक काटा गया। इस कार्यक्रम में कई पार्टी नेता शामिल हुए।
Haldwani News: रामनगर। भाजपा के राष्ट्रीय सह-महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश के जन्मदिन पर वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीरुमदारा शिव मंदिर में जलाभिषेक, हवन-पूजन और दीर्घायु की कामना की। इस दौरान ग्राम टांडा के त्रिवेणी धाम में पौधारोपण किया गया। हिम्मतपुर व मालधन क्षेत्र में एकल विद्यालय की आचार्या बहनों को बरसाती छतरियां बांटी गईं और बच्चों संग केक काटा गया। कार्यक्रम में पीरुमदारा मंडल अध्यक्ष बलदेव रावत, वीरेंद्र रावत, विजय पाल सिंह रावत, कमल किशोर, राजेंद्र सैनी, प्रेम आर्य, दीपा ध्यानी, नैना अग्रवाल, बृजेश सिंह, विजय प्रकाश, हरीश खंतवाल आदि रहे।
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