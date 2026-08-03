Haldwani News: भगवानपुर वार्ड में विकास भगत ने सुनीं जनसमस्याएं

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। भाजपा नेता विकास भगत ने कालाढूंगी विधानसभा के भगवानपुर वार्ड में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक बंशीधर भगत के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। प्रत्येक गली में पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है और ब्लॉक कार्यालय परिसर में 22 लाख लीटर क्षमता का डबल डेकर ओवरहेड जलाशय बनाया जा रहा है। विकास भगत ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्षद चंद्र प्रकाश, जिला संयोजक सोबन भड़, मंडल अध्यक्ष संदीप सनवाल, त्रिलोक सिंह साही, गिरधर बिष्ट, शेर सिंह गढ़िया, गणेश पंत, तारा जोशी, भावना डांगी, सुभाष पंत, बबीता बसेड़ा, सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह, कैप्टन दिलीप बिष्ट, कैप्टन लक्ष्मण सिंह मेहरा, भगवान सिंह ठाकुर आदि मौजूद रहे।