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Haldwani News: भाजपा खेल प्रकोष्ठ के जिला प्रभारियों का ऐलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Haldwani News: भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर खेल प्रकोष्ठ के नए जिला प्रभारियों की घोषणा की गई है। प्रमुख जिम्मेदारियों को महेश नेगी, किशोर जोशी और सौरभ नौडियाल को सौंपा गया है। संगठन ने सभी प्रभारियों को अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन करने की अपेक्षा की है।

Haldwani News: भाजपा खेल प्रकोष्ठ के जिला प्रभारियों का ऐलान

Haldwani News: हल्द्वानी, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर भाजपा खेल प्रकोष्ठ के जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा प्रदेश प्रभारी संयोजक कौस्तुभानंद जोशी की सहमति से की गई। जारी सूची के अनुसार महेश नेगी को पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, देहरादून महानगर और देहरादून ग्रामीण का प्रभारी बनाया गया है। वहीं किशोर जोशी को बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, ऊधमसिंह नगर, काशीपुर और कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सौरभ नौडियाल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नरेंद्रनगर, कर्णप्रयाग, हरिद्वार और पौड़ी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संगठन ने सभी नवनियुक्त प्रभारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए खेल प्रकोष्ठ को जिला स्तर पर मजबूत करने की अपेक्षा जताई है।

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