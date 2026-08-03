Haldwani News: हल्द्वानी ब्लॉक में 60 उपप्रधानों ने ली शपथ
Haldwani News: हल्द्वानी ब्लॉक सभागार में 60 नवनिर्वाचित उपप्रधानों को खंड विकास अधिकारी मो. तनवीर असगर ने शपथ दिलाई। जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह अधिकारी ने प्रधानों का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों का समन्वय गांवों के विकास के लिए आवश्यक है। वरिष्ठ ग्राम प्रधानों ने अपने अनुभव साझा किए।
Haldwani News: भूपेश कन्नौजिया हल्द्वानी। हल्द्वानी ब्लॉक सभागार में सोमवार को नवनिर्वाचित 60 उपप्रधानों को खंड विकास अधिकारी मो. तनवीर असगर ने शपथ दिलाई।समारोह में ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह अधिकारी ने सभी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान और उपप्रधान की जोड़ी राम-लक्ष्मण की तरह होनी चाहिए। दोनों के बेहतर समन्वय और आपसी सहयोग से ही गांवों का सतत एवं समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ ग्राम प्रधानों ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन एवं समन्वय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ललित सिंह ग्वाल ने किया।
ग्राम प्रधान हेमू पड़लिया, गणेश साह, त्रिवेणी ग्याल, किशन दरम्वाल, रमेश जोशी, ललित सनवाल, राजू आर्या, हरेंद्र बिष्ट, मनीष भट्ट सहित विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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