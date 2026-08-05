Haldwani News: स्थापना दिवस की तैयारियों पर चर्चा
Haldwani News: गौरव सेनानी बंगाल इंजीनियर संगठन की बैठक हल्द्वानी में हुई। अध्यक्ष आनंद सिंह भाकुनी की अध्यक्षता में, समूह के स्थापना दिवस को मनाने की योजना बनी। बैठक में 40 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें मोहन सिंह बिष्ट और अन्य कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे।
Haldwani News: संतोष जोशी हल्द्वानी। गौरव सेनानी बंगाल इंजीनियर संगठन हल्द्वानी की एक बैठक बुधवार को पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुस्तकालय स्थित वरिष्ठ नागरिक जनकल्याण समिति के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष आनंद सिंह भाकुनी ने की। तय किया गया कि बंगाल इंजीनियर ग्रुप का स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस दौरान मोहन सिंह बिष्ट और कार्यकारिणी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से विचार हुई। बैठक में तेज सिंह राठौड़, दिनेश चंद लोहानी, शंकर सिंह बोरा, कृष्ण सिंह बिष्ट, डीके जोशी, दीवान सिंह नेगी, जगदीश चंद्र जोशी, कुंदन सिंह सामंत, हुकम सिंह राणा, दीपक सिंह कार्की सहित 40 सदस्य मौजूद रहे।
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